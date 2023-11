Sandy diz que não se acha bonita sem maquiagem: 'Me sinto desconfortável'

Sandy foi uma das convidadas do primeiro episódio de 50 & Tanto, novo programa da apresentadora Angélica, e fez uma revelação surpreendente: a cantora contou que não se acha bonita sem maquiagem. O programa também teve a participação de Fernanda Souza e Maisa Silva.



Durante a conversa com as artistas, Sandy afirmou: "Eu vejo vocês postando foto sem filtro e eu não consigo fazer isso. Eu não faço. Eu não me sinto a vontade que as pessoas me vejam nua e crua. Eu não ando sem maquiagem".