FESTIVAL

Sangue Novo ganha versão intimista na Caixa Cultural

Evento acontece de quinta (24) a domingo (27); ingressos estão à venda

Da Redação

Publicado em 23 de outubro de 2024 às 06:00

Xênia França, Alice Caymmi e Tássia Reis são atraçõesXênia França, Alice Caymmi e Tássia Reis são atrações Crédito: divulgaçãodivulgação

Depois do fim de semana de festa no Trapiche Barnabé, o festival Sangue Novo ganha uma versão mais intimista, realizada na Caixa Cultural Salvador, que acontece de quinta (24) a domingo (27), com apresentações de Xênia França, Alice Caymmi, Filipe Catto e Tassia Reis.

No dia 24, quem abre o evento é Xênia França. Vencedora do Grammy Latino 2023 pelo álbum de estúdio Em Nome da Estrela (2022), na categoria Melhor Álbum Pop Contemporâneo em português, Xênia foi a primeira artista brasileira a performar no canal alemão A Colors Show.

Alice Caymmi é a atração do dia 25. Com o show Rainha dos Raios: a Fúria, que evoca o mito grego das filhas de Hades e Perséfone para falar sobre injustiça e desigualdade social. No repertório, sucessos como a releitura de Meu Mundo Caiu (Maysa), além da música de trabalho O Amor (El Amor).

Dando sequência à programação, no terceiro dia é a vez de Filipe Catto. Do Rio Grande do Sul, Catto é uma artista trans não binária cujo repertório abrange diversos gêneros musicais, como samba e MPB. A artista se apresentou em julho, na primeira edição do Sangue Novo em São Paulo.

Para encerrar a edição do festival em Salvador, o domingo (27), traz Tassia Reis, com show baseado em seu quinto álbum Topo da Minha Cabeça, que une soul, samba, rap, drill, funk, R&B e jazz, costurados com um olhar afrofuturista.