Saulo é padrinho da 6ª Corrida Colorida do Martagão Gesteira; inscrições serão abertas em breve

Uma alegria imensa no coração estar sempre por perto", disse o cantor

Publicado em 12 de setembro de 2024 às 11:45

Saulo Fernandes Crédito: Divulgação

O cantor Saulo é o padrinho da 6ª Corrida Colorida do Hospital Martagão Gesteira, evento filantrópico que já faz parte do calendário esportivo baiano, e que será realizado no próximo 24 de novembro, na orla do Jardim de Alah, em Salvador. As inscrições serão iniciadas em breve.

“O Martagão tem um trabalho lindo com as crianças e adolescentes da Bahia. Uma alegria imensa no coração estar sempre por perto e ajudar um hospital que faz tanto bem a tantas famílias. Ser padrinho é uma honra e eu convido todos a participar”, afirmou Saulo, que, há anos, é parceiro do hospital.

No total, a corrida tem um circuito de 5 quilômetros. “Nela, todo mundo ganha só por participar e ajudar o Martagão. Todos são vencedores. O hospital expande, mais uma vez, seus limites e vai para as ruas de Salvador. É uma instituição atuante e preocupada sempre com a saúde da mãe e da criança”, ressalta o superintendente geral da Liga Álvaro Bahia (mantenedora do Martagão), Carlos Emanuel Melo.

Todo o valor arrecadado com as inscrições será revertido para o hospital, que, anualmente, enfrenta um déficit de cerca de R$ 15 milhões oriundos do repasse desatualizado da Tabela SUS. Por essa razão, o Martagão realiza campanha, ações, projetos e iniciativas para angariar recursos para cobrir o déficit.

Serviços

Nos últimos cinco anos, o Martagão vem se consolidando como um hospital quaternário em pediatria, oferecendo serviços altamente especializados para doenças complexas – alguns deles inéditos no Sistema Único de Saúde (SUS) da Bahia, como transplantes de medula óssea, transplante hepático, radiointervenção em oncologia e malformações vasculares, cirurgias craniofaciais e cirurgias cardíacas neonatais.