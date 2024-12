NA TV

SBT desmente Pablo Marçal após coach afirmar que foi contratado pela emissora

A emissora declarou em nota que o coach fez apenas testes em estúdio, assim como Cariúcha e Jojo Todynho

O SBT se manifestou nesta segunda-feira (16) desmentindo os rumores de que o coach e empresário Pablo Marçal teria sido contratado pela empresa. As especulações começaram após Marçal publicar um vídeo nos estúdios da emissora afirmando que estava no seu “primeiro dia de CLT”.

"A assessoria de Comunicação do SBT informa que o empresário e coach Pablo Marçal não foi contratado pela emissora. No último sábado (14), ele participou da gravação de pilotos para o novo programa Casos de Família e para outro outro projeto que o SBT pretende lançar em 2025", declarou a nota, frisando que outros nomes também fizeram testes para apresentar o programa Casos de Família.

Além do ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, as artistas Cariúcha e Jojo Todynho também são as personalidades cotadas para ficar na frente das câmeras no SBT, mas, até agora, o resultado não foi divulgado. "Nenhum desses pilotos foi editado ou aprovado até o momento".