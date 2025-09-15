Segunda é dia de chorinho na Varanda do Sesi

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Doris Miranda
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 06:00
O tradicional projeto Segundas do Chorinho – Ano 14 recebe, nesta segunda (15), o grupo Gente do Choro, um dos principais nomes do gênero na Bahia. O show acontece às 20h, na Varanda do Sesi Rio Vermelho.
Com 23 anos de trajetória, o Gente do Choro foi fundado no bairro da Liberdade por Carlinhos do Bandolim e por Pedrinho do Pandeiro. O que começou como uma brincadeira musical se transformou em um dos grupos mais respeitados do chorinho, conhecido por unir a tradição do estilo a arranjos criativos.
Atualmente, o grupo é formado por Carlinhos do Bandolim (bandolim), Débora Guimarães (pandeiro), Gabi Machado (flauta), Washington Oliveira (cavaquinho) e Jailton Coelho (violão de 7 cordas).
“O choro é a escola do improviso. Não tocamos pelo dinheiro, mas pelo prazer genuíno de compartilhar essa arte. Com o tempo, nossa técnica se aprimorou e incorporamos novas influências, mas sempre mantendo a essência do choro”, diz Carlinhos do Bandolim.
Com uma proposta que valoriza a música instrumental, o Segundas do Chorinho já se consolidou como um dos principais espaços dedicados ao gênero.
SERVIÇO - Segundas do Chorinho – Show com Gente do Choro | Hoje (15), às 20h, na Varanda do Sesi Rio Vermelho | Ingressos: R$ 30; reservas pelo (71) 99160-9140 (WhatsApp)