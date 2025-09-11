LITERATURA

Segunda edição da Flilauro terá Aline Bei, Bule Bule e Anderson Shon

II Feira Literária Inclusiva de Lauro de Freitas (Flilauro) acontece até domingo (14)

Doris Miranda

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 05:00

Aline Bei e Anderson Shon participam hoje; Bule Bule integra a feira no domingo Crédito: divulgação

Segue até domingo (14) a II Feira Literária Inclusiva de Lauro de Freitas (Flilauro), que acontece este ano com o tema Ler, Incluir – A Literatura como Direito de Todos e Todas. A programação gratuita reúne mesas literárias, espetáculos, lançamentos de livros, oficinas, contações de histórias e apresentações musicais em diversos espaços da cidade, como o Cine-Teatro Lauro de Freitas, Praça da Matriz e a Uneb.

Com curadoria da escritora baiana Ana Cecília, a feira terá mais de 80% de atividades inclusivas, com tradução em Libras, audiodescrição, materiais em braile, acessos adaptados e ações de valorização da diversidade. A programação traz importantes nomes da cena literária e cultural brasileira.

A escritora premiada Aline Bei, escritora premiada e autora de O Peso do Pássaro Morto (Prêmio São Paulo de Literatura, 2017), Pequena Coreografia do Adeus (finalista do Jabuti, 2022) e Uma Delicada Coleção de Ausências (2025), participa da mesa Mulheres, Literatura e Voz de Expansão, ao lado de Ladjane Alves, nesta quinta-feira (11), às 9h, na Tenda Yayá (Praça Matriz);

Hoje também o evento recebe o poeta, performer e educador Anderson Shon, que integra a mesa Poesia, Inclusão e Movimento, junto com o diretor teatral Renato Lima e Lucas de Matos. Eles se reúnem com o público a partir das 14h, na Tenda Yayá. Ícone da cultura popular nordestina, o poeta, cantador e repentista Bule Bule, participa da mesa Andanças, Criação e Arte, ao lado da pesquisadora Silvana Carvalho, no domingo (14), às 9h30, também na Tenda Yayá.

Novos leitores se encontram na Flilaurinha, espaço que contará com oficinas de arte, musicalização e contações de histórias.