TEM QUEM GOSTE

Segunda edição do concurso 'Vagina mais bonita do Brasil' terá uma representante de cada estado

O concurso 'Vagina mais bonita do Brasil' teve polêmica em 2021 durante a primeira edição, mas não foi suficiente para acabar com o concurso, que retorna em 2024 em sua segunda edição.

A data para acontecer está prevista para agosto de 2024, com 27 mulheres do Brasil inteiro, cada uma representando um estado do país. A primeira fase da disputa começou com as inscrições no site oficial ppkbrasil.com.br.