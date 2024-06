CLUBE CORREIO

Segunda edição do Forró dos Santos acontece neste sábado na Casa Rosa

Acontece neste sábado (29), às 21h, a segunda edição do Forró dos Santos, sob o comando da banda Forró da Gota, na Casa Rosa, no Rio Vermelho. O evento celebra o dia de São Pedro, comemorado em 29 de junho, e encerra os festejos juninos do espaço.Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma. Assinantes do Clube Correio ganham 20% de desconto.

Com fortes raízes na música do Nordeste, o grupo promete mesclar um som urbano e atual com a tradição de ritmos regionais como o xote, o xaxado e o baião, celebrando a fluidez e a descontração de um baile tradicional de forró. O repertório do show soma o trabalho autoral do grupo a releituras de grandes artistas como Luiz Gonzaga, Alceu Valença, Dominguinhos e Chico César, misturando baião com guitarrada, xote com chula e chamego com poesia.