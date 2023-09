Selena Gomez se irrita por virar meme no VMA 2023: 'Nunca mais'

Crédito: Reprodução

A cantora Selena Gomez, por meio do story de seu Instagram, demonstrou não ter gostado de suas reações durante o VMA 2023 terem virado meme. A premiação aconteceu na noite desta terça-feira, 12, e além dos vencedores, as expressões da artista nas apresentações chamaram a atenção.



Na publicação em sua rede social, ela escreveu: “Nunca mais vou ser um meme. Prefiro ficar sentada imóvel do que ser atacada por ser quem eu sou. Com amor”.

Uma reação que ganhou repercussão foi sua expressão que demonstrava estar assustada durante a apresentação da cantora estadunidense Olivia Rodrigo. Nela, Selena aparece com os olhos arregalados e a mão em um dos ouvidos, mas apenas por ter se assustado com a estrutura do palco caindo. O "acidente" fazia parte da perfomance.

Ela acreditou! ?



Selena Gomez tapando o ouvindo durante a trollagem que a Olivia Rodrigo fez no palco do #VMA pic.twitter.com/G2BRpoH1Gd — Selena Gomez Brasil (@selenagomezbr) September 13, 2023

Outra que viralizou foi a careta feita por ela quando Chris Brown foi anunciado no evento. Sua comemoração com a vitória de SZA também virou meme no X, antigo Twitter.

Não apenas como meme, Selena Gomez também saiu premiada do VMA deste ano. O single “Calm Down”, sua parceria com o cantor Rema, ganhou na categoria de “Best Afrobeats”. Além dessa, ela tinha sido indicada na categoria de “Clipe de Colaboração” e “Música do Ano”. As vencedoras foram, respectivamente, Shakira e Karol, com o clipe de “TQG”, e Taylor Swift com “Anti-Hero”.