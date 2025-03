NADA DE 'BALANÇA CAIXÃO'

Sem invasão brasileira: vencedora do Oscar, Mikey Madison não tem redes sociais

Atriz falou sobre desejo de se manter afastada da vida on-line

Carol Neves

Publicado em 3 de março de 2025 às 08:41

Mikey Madison Crédito: Divulgação/The Academy

A atriz Mikey Madison, 25 anos, que venceu o Oscar de Melhor Atriz por seu trabalho em "Anora", não tem perfil em nenhuma rede social. A jovem artista superou nomes como Fernanda Torres ("Ainda Estou Aqui") e Demi Moore ("A Substância"), faturando a estatueta mais desejada do cinema com seu primeiro papel como protagonista. No filme, Mikey interpreta Ani, uma stripper que se casa com o filho de um oligarca russo.>

Apesar do sucesso crescente na indústria, Mikey opta por não ter redes sociais. Em uma entrevista à Bustle, em novembro de 2024, ela explicou sua decisão: "Não é algo que pareça autêntico ou natural para mim, e não acho que eu teria algo muito impactante para adicionar às mídias sociais." >

Ela também revelou que sua sensibilidade pessoal a motiva a evitar o mundo on-line, dizendo: "Sou uma pessoa muito sensível, então acho que também é protetor não estar on-line. Não acho que você deva ler as coisas que as pessoas estão dizendo sobre você. Acho que isso não é natural, e não é humano olhar para todas essas imagens muito selecionadas (...) Mas eu me conheço, e acho que me manter ignorante dessa parte da Internet é provavelmente mais saudável para mim.">

A decisão parece extremamente acertada no momento. Logo após a premiação, brasileiros revoltados com a derrota de Fernanda Torres foram às redes sociais protestar e muitos queriam fazer a infame "invasão brasileira" nos perfis da atriz - mas ficaram a ver navios. Sobrou para a conta oficial da Academia de cinema, que já tem mais de 180 mil comentários no post sobre a vitória do filme "Anora" na categoria principal. >

Apesar da bronca dos brasileiros com o resultado, Mikey e Fernanda tiveram boas interações ao longo da campanha desse ano. Em entrevistas, Mikey também expressou sua pela brasileira: "Ela é uma atriz tão incrível e linda. Que talento", disse em uma conversa com a Variety. Nesta madrugada, após a premiação, as duas foram vistas se cumprimentando e se abraçando. Fernanda apresentou o marido, o diretor Andrucha Waddington, à jovem atriz.>

Antes de sua premiada atuação em "Anora", Mikey teve um histórico curto no cinema. Ela já trabalhou com Quentin Tarantino, com participações em "Era uma Vez em Hollywood", e também esteve em "Pânico 5", fazendo parte da famosa franquia de terror. Seu primeiro papel de destaque foi na série "Better Things", exibida de 2016 a 2022, onde interpretou uma das filhas adolescentes de uma mãe solo. Ela também participou de filmes independentes como "Monster" e "Nostalgia" e fez uma participação na série "Lady in the Lake".>

Para se preparar para o papel de Ani, Mikey teve que aprender russo e fez três meses de aulas de pole dance, já que inicialmente sua personagem trabalharia em um ambiente que envolvia esse tipo de dança. No entanto, após essa preparação, o diretor Sean Baker decidiu mudar os planos e ela usou a habilidade apenas em uma cena.>