LITERATURA

Sérgio Fantini lança novo romance 'Graciosa' em Salvador

Evento acontece nesta sexta (09), na Ladeira de Nanã, Engenho Velho de Brotas

O escritor de Belo Horizonte Sérgio Fantini lança em Salvador seu novo romance Graciosa (Caos&Letras) nesta sexta-feira (09), às 18h30, na Ladeira de Nanã, nº 07, no Engenho Velho de Brotas. >

O livro retrata, em sua primeira parte, a trajetória de Graciosa, uma adolescente negra que vive na periferia de uma grande cidade. Entre descobertas e desventuras, a narrativa revela como a aparente inocência do cotidiano pode esconder armadilhas perigosas e transformar a rotina familiar da protagonista.>

Na segunda parte, o autor mergulha no universo das pessoas em situação de rua, especialmente nas ruas, vielas e cantos do bairro Treze de Maio — nome carregado de simbolismo por ser tanto a data da Abolição quanto o aniversário do autor.>