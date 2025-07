RONALDO JACOBINA

Sertão baiano celebra o audiovisual em feira literária

Publicado em 8 de julho de 2025 às 05:00

O cineasta português Miguel Gomes desembarca no sertão baiano no final deste mês de julho. Vencedor do Prêmio de Melhor Direção no Festival de Cannes de 2024, com o filme Grand Tour, ele é um dos convidados da quinta edição especial da Feira Literária Internacional de Canudos (Flican), que será realizada de 23 a 26 de julho, na cidade histórica de Canudos, no sertão da Bahia. Este ano, o audiovisual estará em destaque na programação da feira. Dividida em três encontros, as discussões em torno desta linguagem artística reunirão cineastas, autores e pesquisadores para compartilhar obras que revelam diferentes olhares sobre a história, a cultura e a resistência do povo sertanejo. >

Master Class>

O empresário José Antônio Martins Monteiro vai receber nesta quarta-feira (9) e quinta-feira (10), às 19H, na JAMM Cigar do Palacete Tira Chapéu, dois especialistas em charutos: Arthur Avedessian e Magalhães. Juntos eles comandarão duas Master Class em torno de duas das mais importantes marcas de charutos do mundo: Arturo Fuente e Oliva Cigar. Nas duas noites de eventos, que têm vagas limitadíssimas, os participantes apreciarão dois charutos de cada uma das marcas harmonizados com dois drinques especiais. Vale ressaltar que o número de participantes é restrito a 14 pessoas por noite e as inscrições podem ser feitas pelo telefone 71 98109 3381. O custo é de R$ 350 por pessoa. >

Quatro em um>

Depois de assinar a direção criativa do Camarote Viva Bahia, que estreou no Carnaval de Salvador deste ano, no Edifício Oceania, a produtora e empresária do segmento de entretenimento, Mariana Braga passou a integrar o time de sócios neste empreendimento que já tem vaga garantida na folia de 2026. Criadora de projetos de sucesso como o Hidden, Yard e Floor, que hoje integram o calendário de eventos de Brasília, Mari - como ficou conhecida na Bahia quando trouxe pra cá o Hidden Salvador, que já está na quinta edição – se une ao time composto por Romualdo Neto, Daniel Braga e Matheus Zanello. >

Festa>

O advogado e empresário João Maia ganhou festa de aniversário no último sábado (05) na sua casa de Patamares. A farra que começou no almoço e seguiu noite adentro, teve a assinatura de uma das maiores especialistas em festas na Bahia, a empresária Denise Martinelli que desta vez dividiu o papel de anfitriã com o marido aniversariante. >

Gastronomia>

O chef Vini Figueira assina, pela segunda vez consecutiva, a curadoria de gastronomia da Casa Cor. Desta vez, o cozinheiro criará os cardápios de quatro espaços dedicados à área de alimentos e bebidas. Do restaurante, que leva o nome de Massa e tem projeto do arquiteto David Bastos; ao Bar Portal, assinado por Pedro Chezzi; passando pelo Café Lounge Florar, do arquiteto Neto Cunha; até o Bar Secreto, de autoria de Marcio Davi que contará com um fumoir assinado pela JAMM Cigar. >

Capa>

Nicholas Bruny e Nathalie Souza, do escritório NN Arquitetos, são os autores do projeto da recepção da Casa Cor Bahia que será aberta ao público hoje (8), a partir das 15h. A dupla de arquitetos, que teve o projeto estampado na capa da revista da mostra de decoração lançada no domingo (6), faz uma homenagem a Nossa Senhora como símbolo de acolhimento e espiritualidade feminina. “Nossa intenção foi criar um ambiente que traduzisse esse acolhimento através da espiritualidade, com uma atmosfera que convidasse à introspecção”, explica Nathalie Souza.>

Parceria>

O artista plástico Elano Passos é quem vai ilustrar o livro sobre história do Martagão Gesteira que está sendo escrita pelo gestor e cirurgião pediátrico Carlos Emanuel Melo. De acordo com o artista baiano, este é o convite que não dá para recusar. “Ilustrar uma obra de tamanha importância para a Bahia, é uma honra, Já na primeira conversa, percebi que eu não poderia ficar fora desse livro”, conta. >

Duo na cozinha>

O chef Massimo Cremonini vai dividir a cozinha do Cremonini Ristorante, localizado na Pituba, com o colega Rafa Zacharias, do Bravo Burger, em mais uma edição do Massimo Invita, projeto que reúne grandes nomes da gastronomia para a criação de menus colaborativos, marcado para o próximo dia 8 de julho, às 19h30. A experiência terá seis etapas assinadas pelos dois chefs. As reservas já podem ser feitas pelo WhatsApp (71) 99694-2032 e o custo é de R$ 270, sem harmonização. >

Arte e arquitetura>

Mais de 30 arquitetos que atuam como artistas visuais participam da exposição ArtArq que será aberta no dia 18 de julho, as 18h30, na Faculdade de Arquitetura da UFBa. O evento marca uma confluência entre arte e arquitetura e celebra datas e nomes significativos para a história da instituição e da cultura baiana. A programação inclui homenagens aos arquitetos falecidos Edmilson Carvalho, Marcos Paraguaçu, Newton Silva, Silvio Robatto, além de vídeos com trabalhos dos artistas. >

Burger tour>

Peu Magalhães e Iryna Podusovska, empresários que fazem parte do Grupo RED, estão em Nova York como os únicos representantes da Bahia na edição 2025 da Burger Tour, encontro anual que reúne 100 donos de hamburguerias e casas de carne de todo o Brasil. O evento alterna, a cada ano, entre Chicago e Nova York, e nesta edição retorna à cidade que é referência mundial em gastronomia e tendências. Durante a programação oficial, o grupo visita uma operação de hamburgueria por dia. Fora da agenda, >

Feira de vinhos>