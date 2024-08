SALVADOR

Seu Jorge e Xande de Pilares devem receber título de cidadão soteropolitano

A Câmara de Salvador aprovou nesta segunda-feira (12) a concessão do título de cidadão soteropolitano para os cantores Seu Jorge e Xande de Pilares. Os Projetos de Lei (PLs) são de autoria da vereadora Cris Correia (PSDB) e Dr. José Antônio (PRD), respectivamente, e foram aprovados por unanimidade.

Além deles, mais três pessoas receberão a cidadania. São elas: Ferran Soriano, CEO do City Football Group, Raul Aguirre, CEO do Bahia, e Roberto Battisti. Não há previsão de quando será a entrega do título.