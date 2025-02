TURISMO

Seul lidera lista das 25 melhores cidades para visitar

Viajar sozinho é uma opção mais econômica, mas optar por uma agência torna a experiência mais confortável e imersiva

M Márcia Luz

Gabriela Cruz

Publicado em 15 de fevereiro de 2025 às 01:15

Além da segurança, a combinação entre tradições milenares, modernidade e cultura pop é um grande atrativo para os turistas Crédito: Shutterstock

Uma pesquisa recente do TripAdvisor indicou que Seul, capital da Coreia do Sul, está no topo da lista dos 25 melhores destinos para viajantes solo em 2025. Em seguida, aparecem Katmandu (Nepal) e Cusco (Peru). Entre os turistas que mais visitam a cidade sul-coreana estão os brasileiros. Estima-se que, entre janeiro e outubro de 2024, o país tenha recebido 30 mil turistas brasileiros, um aumento de 30% em relação ao mesmo período do ano anterior.>

Monumentos que contam a história do país fazem parte dos roteiros Crédito: Shutterstock

Um dos principais atrativos da capital sul-coreana é a combinação entre tradições milenares, arquitetura contemporânea e cultura pop, que atrai visitantes de todas as partes do mundo. Segurança, um sistema de transporte eficiente e a possibilidade de explorar a cidade e seus pontos turísticos a pé fazem de Seul uma excelente opção para os turistas.>

O que ver

Conhecer os inúmeros cafés e casas de chá, explorar as lojas de Insadong, visitar a N Seoul Tower, parques e museus — como Gyeongbokgung e o Palácio de Changdeokgung (Patrimônio Mundial da Humanidade da UNESCO) — são algumas das atividades possíveis para quem visita a cidade por conta própria. Há também locais modernos, como o distrito de Gangnam, onde estão lojas de alta costura e designers emergentes, e Myeongdong, conhecido por suas inúmeras lojas de cosméticos.>

Estátua representa a famosa pose do cantor Psy após o sucesso da música Gangnam Style Crédito: Shutterstock

A economia é um fator que leva muitas pessoas a conhecer Seul sem recorrer a pacotes de agências. Porém, há pontos a serem considerados. Com o apoio de guias profissionais, o viajante evita burocracias na emissão do K-Eta (visto sul-coreano), conta com reservas de hotel, seguro-viagem, passagens, alimentação, aquisição de cartões de transporte, ingressos para atrações pagas, transfer para outras cidades e ativação de chips para ligações internacionais, além do suporte com o idioma.>

All Inclusive

Para quem não quer passar perrengues e deseja aproveitar a viagem ao máximo, a agência Minásia oferece pacotes em grupos ou personalizados, tanto para a Coreia do Sul quanto para outros países asiáticos.>

"A Minásia surgiu do nosso interesse, sobretudo, pela Coreia do Sul e foi uma oportunidade de realizar algo que ainda não existia no mercado: viagens all inclusive para os nossos viajantes. De 2022 a 2024, levamos 560 brasileiros. Para 2025, estamos com 10 grupos para a Coreia do Sul" Fabíola Martins, fundadora e CMO da Minásia

Ela ressalta que, antes da viagem, a agência procura entender os objetivos do turista e o que ele deseja conhecer, já que os pacotes são montados de acordo com as principais atrações e as épocas mais favoráveis para visitação.>

Os pacotes all inclusive da Minásia custam a partir de R$ 28 mil, com possibilidade de parcelamento em até 36 vezes. Segundo Mandy Lopes, diretora operacional da Minásia, além das facilidades na organização da viagem para quem não tem experiência em turismo internacional, embarcar em caravana permite interagir com outras pessoas que compartilham o mesmo interesse, tornando tudo mais divertido. A agência busca oferecer condições para pessoas com necessidades especiais, garantindo uma experiência imersiva e acessível.>

Tradição e modernidade Crédito: Shutterstock

Roteiro direcionado

A agência baiana Happy Tour também se rendeu ao charme da Coreia do Sul e acaba de lançar seu primeiro pacote de turismo, voltado para os fãs de k-dramas e k-pop.>

Este ano, a busca cresceu especialmente entre os fãs da cultura pop, impulsionada pelo comeback do BTS em junho, quando os membros do grupo serão dispensados do serviço militar e retomarão suas atividades artísticas.>

Com saída prevista para o segundo semestre, a viagem combina visitas a cenários icônicos de doramas e pontos turísticos relacionados ao BTS. Em Seul, o itinerário inclui passeios por locais históricos, como os palácios da Dinastia Joseon, onde os viajantes poderão vestir o tradicional hanbok, além de cenários famosos de séries, como o riacho Cheonggyecheon (Apaixonados na Cidade) e a Namsan Tower (Beleza Verdadeira). >

Declarar seu amor em um cadeado e deixá-lo na N Seoul Tower é uma tradição Crédito: Shutterstock

Já no bairro de Gangnam, os turistas terão a chance de explorar a K-Star Road, repleta de homenagens a grupos de K-pop. Em Busan, terra natal de Jungkook e Jimin, integrantes do BTS, o roteiro inclui visitas ao Haedong Yonggungsa Temple, à vibrante Gamcheon Cultural Village e ao famoso Sky Capsule, um trenzinho colorido que percorre a costa.>

"O grande diferencial da Happy Tour é a nossa expertise em acompanhar grupos para diferentes destinos. Temos um know-how consolidado na criação de roteiros especiais, como este para a Coreia do Sul" Suzana Mamede, diretora da Happy Tour

Para a empresária, a combinação entre a popularidade dos k-dramas e do BTS, a tecnologia avançada do país e sua forte cultura de beleza torna o destino ainda mais atrativo.>

Busan é uma cidade colorida à beira-mar Crédito: Shutterstock