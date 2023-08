Sexo entre Caio e Aline em 'Terra e Paixão' gera impacto entre telespectadores

Há quem diga que a novela está bem devagar. Outros afirmam que Terra e Paixão tem pegado fogo. E foi com cenas bem quentes que Caio e Aline, protagonizado por Cauã Reymond e Barbara Reis, aconteceu nesta segunda-feira (7).



O mocinho da novela da Globo está prestes a casar com Graça, interpretado pela atriz Agatha Moreira. No entanto, Caio é completamente apaixonado pela viúva e, antes de subir ao altar, decidiu ter uma recaída bem forte.



O casal teve uma noite de sexo inesquecível no paiol da fazenda da professora, que não segurou a vontade de se entregar nos braços do amado.