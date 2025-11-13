BÓ JOGAR?

Sextô para os nerds: lançamento do novo Call Of Duty será nesta madrugada

CoD chega ao Black Ops 7 com ambiente futurista, combate aos trapaceiros e a velha disputa com Battlefield

Moyses Suzart

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 18:25

Call of Duty: Black Ops 7 Crédito: Divulgação

Logo mais será a hora de castigar o processador de um computador gamer ou deixar o playstation aquecendo a turbina e funcionando durante toda esta madrugada de sexta-feira (14). A franquia Call Of Duty, um dos games mais tradicionais da história, lança seu mais novo título, o Black Ops 7, a partir da meia-noite. A Activision Blizzard aposta grosso (lá ele) no mundo dos jogos de tiro em primeira pessoa (FPS): ambientado em 2035, o jogo toma como cenário global o embate tecnológico e militar entre grandes potências, com narrativa centrada em forças especiais e ameaças de destruição em massa. E coloca ainda mais fogo na briga com seu concorrente, que também lançou uma franquia nova no mês passado: o Battlefield 6.

A escolha do futuro como ambientação não é gratuita. Trata-se de uma resposta direta à concorrente Battlefield 6, da Electronic Arts, que tradicionalmente propõe batalhas realistas e extensos mapas e que em outubro deste ano já vinha ganhando tração entre os fãs mais exigentes, pois investe no realismo de uma guerra. “Call of Duty” se mantém líder de vendas, com mais de 500 milhões de cópias vendidas desde 2003, pois agrada quem gosta de armas e skins tradicionais, mas também abraça o público migrado do colorido e personagens caóticos do Fortnite.

Para esta nova edição, os desenvolvedores revisitaram a fórmula que fez sucesso: campanha cinematográfica, multiplayer ágil, recheado de ação, mas também inseriram novidades importantes. Um dos destaques é o modo “Endgame”, projetado para até 32 jogadores cooperarem após zerarem a campanha principal, em zonas de conflito dinâmicas, marcando uma ponte entre modo solo e multijogador. Há também a personalização profunda de armamentos, com “Modificadores” que permitem desbloquear habilidades especiais conforme uso da arma, e um sistema de prestígio repaginado.

Outra frente emblemática deste lançamento é o combate à trapaça. A franquia enfrentou críticas em versões anteriores por permitir que cheaters comprometessem partidas multiplayer. Eles usam programas piratas para ficarem quase imbatíveis no jogo. No Black Ops 7, o sistema anti-trapaça “Ricochet” promete rastrear e banir rapidamente a maior parte dos trapaceiros e já mostrou na prática. Desde o final de outubro, quem adquiriu a pré-venda pôde experimentar o jogo. Segundo as primeiras estatísticas, 97% dos trapaceadores foram detectados e barrados em até 30 minutos em versões de teste. Além disso, na versão para PC, é exigido que o sistema esteja com TPM 2.0 e Secure Boot ativados: uma medida de segurança reforçada incomum para o gênero. Ou seja, é bom turbinar sua placa de vídeo e processador.

A disputa com Battlefield ganha novos contornos. Enquanto Battlefield 6 aposta em batalha em larga escala, mapas gigantes e combate vehicular, a Activision parece confiar que sua base global de jogadores continuará fiéis à experiência rápida e competitiva da série Call of Duty. Analistas observam que, mesmo com avanço da concorrência, muitos jogadores “compram no piloto automático” uma nova edição de CoD quando é lançada.

Mas o cenário não é isento de questionamentos. O trailer do BO7 revelou jetpacks e elementos futuristas, o que reacendeu debates entre fãs mais puristas que preferem ambientações militares modernas. Havia o risco de afastar a parcela que precisa sentir o “pé no chão”. Seja como for, o lançamento já vem com grandes expectativas.

Do ponto de vista comercial, a edição padrão no Brasil está sendo anunciada por cerca de R$ 349,90, com edições especiais chegando a valores mais altos. A empresa já liberou que os jogadores que compraram façam o download do jogo. Quando for liberado, é só apertar o play. É uma tentativa de reduzir atrasos no lançamento e dificuldade de baixar o jogo, que pode tomar mais de 200 Gigas do Playstation.

Para o jogador, a pergunta agora é: será este o capítulo que dará fôlego renovado à série ou apenas mais uma iteração anual com melhorias incrementais? Com personalização, cooperação e ambiente competitivo mais limpo, o jogo entrega boas cartas na mesa, mas só o tempo e a comunidade dirão se ele cumpre a sua promessa. Vamos bater um CoD?

Guia de Serviço

Jogo: Call of Duty: Black Ops 7

Data de lançamento: 14 de novembro de 2025 (Brasil)

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC (Steam, Battle.net)

Horário de início no Brasil: A partir de 0h (horário de Brasília, conforme plataforma)

Principais novidades: Modo campanha co-op com Endgame, personalização de armas com Modificadores, 18 mapas de multiplayer, sistema anti-cheat avançado RICOCHET, retorno do prestígio clássico.

Serviço de assinatura: Disponível via Game Pass (Xbox/PC) para acesso imediato no lançamento.

Pré-carregamento (PC): Começou em 10 de novembro.