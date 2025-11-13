Acesse sua conta
Pelourinho recebe Festival Juventudes Negras com programação gratuita no Novembro Negro

Realizado pela Cáritas Brasileira, o evento destaca expressões culturais de jovens periféricos e valoriza a identidade negra em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 18:36

Festival Juventudes Negras dá voz a jovens periféricos e celebra a força da cultura afro-baiana
Festival Juventudes Negras dá voz a jovens periféricos e celebra a força da cultura afro-baiana Crédito: Divulgação

Para integrar a programação de eventos do novembro negro, Salvador recebe no próximo dia 29, a partir das 10h, na praça Tereza Batista, no Pelourinho, o Festival Juventudes Negras. O evento é gratuito e realizado pela Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3 – organismo da Igreja Católica com ação ecumênica e inter-religiosa e atuante com projetos sociais na Bahia e em Sergipe.

Com uma proposta inclusiva e de empoderamento das juventudes acompanhadas pela instituição nas comunidades, o festival promete exibir a diversidade cultural presente entre adolescentes e jovens periféricos, no caminho de valorização e potencialização da identidade negra.

Entre os grupos e expressões artísticas que participarão do festival estão: Orquestra Neojibá – núcleo Acopamec, Sarau da Onça da comunidade de Sussuarana, samba de roda das Umburanas, quadrilha Junina Aconchegos, Catequese Musical, grupos de capoeira e coral da Acopamec, além de poesia e dança afro e apresentação teatral.

Uma feira de economia popular solidária se somará ao festival e conta com parceiros como o Centro Público de Economia Solidária (Cesol) Salvador, Casa Kolping, Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), além da Rede Balaio – núcleo de produção de base agroecológica e artesanal/ Bahia e Sergipe.

O evento conta com apoio da Secretaria Estadual de Cultura da Bahia (Secult/GovBA), KNH, Kindermissionwerk, Cáritas Alemanha, Ministério da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento da Alemanha, DKA e Misereor.

Serviço

O que: Festival Juventudes Negras

Quando: 29/11, a partir das 10h

Onde: praça Tereza Batista, Pelourinho, Salvador

Quanto: acesso gratuito e aberto ao público

Com assessoria

Novembro Negro

