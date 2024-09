ROCK BRAZUCA

Show festeja repertório icônico da Legião Urbana

Iniciada em 2023, a turnê As V Estações revisita os álbuns As Quatro Estações e V para celebrar os trabalhos icônicos da Legião Urbana. Nove das 11 faixas do primeiro disco mencionado são tocadas, com destaque a Pais e Filhos, Quando o Sol Bater na Janela do Teu Quarto (cantada por Dado) e Monte Castelo. Já o segundo trabalho é representado por seis canções, a exemplo de Metal Contra as Nuvens, Vento no Litoral e O Mundo Anda Tão Complicado.