Show de Caetano e Bethânia em Salvador terá camarote all inclusive com vista panorâmica

Vendas já foram abertas

Publicado em 18 de outubro de 2024 às 13:12

Show de Caetano e Bethânia em Salvador terá camarote Crédito: @roncca / divulgação

Um dos shows mais aguardados do ano em Salvador, a apresentação de Caetano e Bethânia terá um camarote com serviço exclusivo para aqueles que buscam uma experiência diferenciada no espetáculo. As vendas já foram abertas e cada entrada custa R$ 1.490 no 1º lote.

Entre os diferenciais estão a vista panorâmica para o show e o serviço all inclusive, além de entrada e banheiros exclusivos.

No buffet estão disponíveis pães artesanais; pãozinho delícia; grissinis e crocantes; caponata de berinjela; charcutaria (queijos, defumados, frutas e nuts); terrine italiana; quiche de alho-poró sem glúten e lactose; brioche com ragu ao vinho; mini acarajé com vatapá e camarão; caldinho de frutos do mar; e supremo de carne seca com queijo coalho, aioli de sálvia e brotos.

Além disso, haverá serviço volante com camarão na tapioca com geleia de pimenta; dadinho de tofu com melaço de cana; coxinha de moqueca; mini bolinho de estudante.

Para beber as opções são água; água de coco; refrigerantes; cerveja Black Princess; e vinhos (tinto, branco e espumante) da vinícola baiana Uvva.