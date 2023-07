Show gratuito de Tom Zé no Vila Velha acontece segunda-feira

O cantor e compositor Tom Zé fará, em comemoração aos 59 anos do Teatro Vila Velha , um show gratuito. O artista se apresenta na segunda-feira (31), às 19h. A apresentação será para convidados e apenas para uma cota de público, que ainda pode garantir ingressos através da plataforma Sympla.

O artista foi lançado no palco do Vila Velha na década de 60. Ele tocará músicas que marcaram a história do espaço, como "Teatro", composta e gravada por ele para o espetáculo "Um Tal de Dom Quixote".