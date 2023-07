Tom Zé faz show no aniversário do Vila Velha

Tom Zé. Crédito: Fernando Lazlo /Divulgação

O Teatro Vila Velha está completando 59 anos e vai comemorar a data com um show do cantor e compositor Tom Zé, no dia 31 de julho, às 19h. Intitulado 59, o espetáculo será para convidados, mas uma pequena cota gratuita será disponibilizada através do Sympla ainda esta semana. Além disso, o TVV anuncia, com apoio da Prefeitura de Salvador, o compromisso firmado de reforma e requalificação de todo o espaço físico do teatro e do Passeio Público de Salvador, até julho do ano que vem.

Meio século

E por falar em Tom Zé, a canção Augusta, Angélica e Consolação, em que ele faz uma homenagem a São Paulo e que gravou no álbum Todos os Olhos, de 1973, ganhou uma nova versão, agora bilíngue, com os acordes do rock/pop da banda Hecto, formada por Guilherme Gê e Marcelo Lader, e feat do próprio Tom Zé. A música ficará disponível nas plataformas dia 01 de agosto.

Co-branding

Denise Berto, Angela Freitas, Conceição Queiroz, Denise Berto e Luciana Mastique. Crédito: Lucas Assis/Divulgaç

Após um curto período funcionando em soft opening, a N5 5, co-branding que reúne diversas marcas consolidadas dos segmentos de decoração, design, objetos de arte, vestuário e acessórios de moda, inaugura oficialmente sua primeira loja em Salvador com um coquetel para convidados hoje (25), às 16h, no HMall, no Horto. O espaço, comandado pelas empresárias Ângela Freitas, Conceição Queiroz, Eva Pena Cal, Denise Berto e Luciana Mastique reúne as marcas Appa Brands, Concasa, Lince e Pena Cal Objetos, num mix que vai de roupas, bolsas e acessórios a mobiliário, cama, mesa e banho até objetos para casa.

Em cena

Sophia Brachmans e Aicha Marques . Crédito: Ique Esteves/ Divulgação

As atrizes baianas Aicha Marques e Manu Santiago contam uma história cheia de detalhes e nuances, com muita visualidade e nenhuma verbalidade, no espetáculo O Rabo e a Porca, que faz temporada entre 3 e 13 de agosto (quinta-feira a domingo) no Teatro Gregório de Mattos. Sem palavras fáceis ou ideias mastigadas, a montagem remexe percepções, reflexões, causas, crenças e questões do humano sem nenhuma conclusão dada de graça.

Avisa lá

Paulo Vieira. Crédito: Juliana Coutinho/Divulgação

Santo Amaro da Purificação e Abrolhos estão entre as mais de 20 localidades escolhidas pela produção da terceira temporada do programa Avisa Lá Que Eu Vou, do GNT, que tem previsão de estreia para maio de 2024. Mais uma vez, Paulo Vieira, com muito humor na bagagem, visita localidades nos estados do Espírito Santo, Mato Grosso; Goiás e Pará, dentre outras regiões no Amazonas.

Várias mãos

O Allê Varanda Bar, no Largo do Santo Antônio Além do Carmo, preparou um Guest Bartenter especial para comemorar seu primeiro ano hoje (25). O espaço uniu forças com o Purgatório Bar e reunirá seis bartenders e dois chefs das 19h às 23h30. Entre os destaques está a participação do chef Edu Moraes, ex-chef executivo da casa e atual chef do Purgatório que acaba de ser anunciado como um dos participantes do reality Top Chef, da TV Record, que estreia amanhã (26).

Brasa

Chef Icaro Silva . Crédito: Jota Jr/ Divulgação

O chef Ícaro Rosa, do Jiló (Salvador e Itacaré), é um dos chefs convidados do evento Churrascada - International Barbecue Festival, que acontecerá no Parque da Mooca, em São Paulo, no próximo dia 5 de agosto. A edição deste ano tem como tema O Espírito do Fogo e a Alma dos Povos.

Arte

A associação cultural paulista Pivô inaugura neste final de semana a sua primeira sede na capital baiana, o Pivô Salvador. No sábado o evento começa às 18h e, no domingo, de 13h às 19h. O espaço está localizado no Boulevard Suíço, em Nazaré, no imóvel que foi a casa-ateliê do pintor baiano Presciliano Silva (1883-1965). O casarão foi projetado em 1934 pelo arquiteto carioca Lycério Schreiner, no estilo chalé de influências alemãs.

Make

Fernando Torquato . Crédito: Divulgação