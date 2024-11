CONCHA

Shows de Ana Carolina e Os Gilsons têm desconto com Clube CORREIO

Gilsons se apresentam no sábado (9); já Ana Carolina canta no domingo (10)

Assinante Clube CORREIO pode se divertir com direito a desconto de até 40% nos ingressos de diversos shows. Neste fim de semana, duas opções se destacam: no sábado (9), Os Gilsons se apresentam na Concha Acústica, a partir das 19h; no domingo (10), Ana Carolina canta Cássia Eller no mesmo local, no mesmo horário.