Simone Mendes e Manu Bahtidão chegam ao top 10 nas rádios com 'Daqui pra frente'

Uma música em colaboração entre a baiana Simone Mendes e a alagoana Manu Bahtidão alcançou o TOP 10 das rádios brasileiras. Até esta metade do mês, o feat 'Daqui pra frente' ocupa o 8º lugar nas emissoras, segundo dados da Connectmix, plataforma especializada em número de execuções. Em outubro, Daqui pra Frente ocupava o 75º lugar no ranking com 16.120 execuções e registrou esse salto neste mês.



Apesar de ser natural de Alagoas, Manu fez sucesso no Pará, de onde bebeu das bases do tecnomelody que marca esse feat. No Youtube, o audiovisual da música já conta com mais de 81 milhões de visualizações, e foi gravado em Fortaleza, no Ceará. A canção foi escrita pela própria Manu Bahtidão em parceria com Thallyson Lima e Ricardus Maximus, e tem um refrão chiclete: