VEJA COMO FOI

'Sincerão' do 'BBB 24' foi morno, com pequeno embate entre Bia e Giovanna

Depois de um dia leve, com uma festa organizada pelos próprios brothers e sisters, o "Sincerão" da noite desta segunda-feira, 1º, no BBB 24 deixou um leve ar de constrangimento na casa. Na dinâmica da qual participaram as emparedadas Alane, Bia e Pitel, além da líder Giovanna, cada participante deveria escolher um adversário para defender e outro para criticar.

No final, um participante extra: o apresentador Tadeu Schmidt pediu que Giovanna sorteasse alguém que estava dentro da casa para também entrar no Sincerão. O sorteado foi Lucas Buda.

Vejo como foram as escolhas do 'sincerão':

Defendeu Alane - "Alane é uma pessoa maravilhosa, é forte, é doce. Se coloca muito no lugar do outro. Não passa por cima de ninguém, é alegre. É uma irmã que eu ganhei".

Criticou Giovanna - "Você sabe que eu fico mal com o Paredão. Você que me desestabilizar, mas não vai conseguir. Você é uma planta. Você não tem um posicionamento próprio".

Defendeu Lucas Buda - "Meu parceiro de jogo. Faz tempo que estamos nos aproximando. Me ajuda, me acolhe, me dá uma palavra de conforto. Ele tem sido muito importante na minha caminhada no jogo".