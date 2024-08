CHARME

Sobrado antigo de Rita Batista em Salvador é finalista em prêmio nacional da Casa e Jardim; veja fotos

A decoração mistura escultura de Mário Cravo, com tapeçaria de Kennedy Bahia

Alô Alô Bahia

Publicado em 6 de agosto de 2024 às 08:44

Sobrado Rita Batista Crédito: Gabriela Daltro / Divulgação

Um sobrado construído nos anos 50 em Salvador é finalista do prêmio de decoração da revista Casa e Jardim, que está na sua sexta edição. A residência, que fica no bairro dos Barris, pertence à jornalista e apresentadora Rita Batista e teve a reforma desenhada pelo escritório NR Arquitetura, dos arquitetos Naissa Vieiralves e Roberto Leal Neto.

O projeto foi considerado um dos três finalistas na categoria Brasilidade, segundo avaliação da premiação. O resultado final do concurso será divulgado em setembro, durante evento da Casa e Jardim em São Paulo (SP).

A decoração do imóvel mistura originalidade, preservando características do modo de vida da época, com modernidade, e um grande toque de baianidade.

“Já fizemos outros projetos para Rita, e é sempre enriquecedor perceber a postura dela em relação as escolhas dos garimpos ao longo das casas que ela já morou e o quão a arte é importante para ela – e como consequência, os projetos ficam encantadores, cheios de história e com muita personalidade”, celebra o arquiteto Roberto Leal ao Alô Alô Bahia.

A decoração mistura escultura de Mário Cravo, com tapeçaria de Kennedy Bahia, aliado a contemporaneidade do desenho de Tárcio no muro da casa e até uma maquete de papel do Forte São Marcelo.

“É uma sorte ter um teto, seja próprio ou alugado. O lugar que você habita é seu, mesmo que momentaneamente”, disse Rita Batista em recente entrevista. Ela, inclusive, é uma das novas apresentadoras do Saia Justa, que estreia na próxima quarta-feira, dia 7 de agosto, às 22h30, simultaneamente no GNT e no Globoplay – que terá sinal aberto para não-assinantes logados.

Batista dividirá o comando da atração com Bela Gil, Eliana e Tati Machado.

Veja fotos da residência:

Sobrado Rita Batista Crédito: Gabriela Daltro / Divulgação

Sobrado Rita Batista Crédito: Gabriela Daltro / Divulgação

Sobrado Rita Batista Crédito: Gabriela Daltro / Divulgação

Sobrado Rita Batista Crédito: Gabriela Daltro / Divulgação

Sobrado Rita Batista Crédito: Gabriela Daltro / Divulgação

Sobrado Rit Batista Crédito: Gabriela Daltro / Divulgação