Sobrinho de Malafaia fala do marido, ex-The Voice, com HIV: 'Incapaz de me transmitir'

Rodrigo Malafaia é casado com Leandro Bueno desde 2022

Publicado em 28 de outubro de 2024 às 07:55

Rodrigo Malafaia e Leandro Bueno Crédito: Reprodução/Instagram

O modelo Rodrigo Malafaia, sobrinho do pastor Silas Malafaia abriu o coração para conversar com os seguidores das redes sociais sobre o marido, o ex-participante do reality The Voice, Leandro Bueno, diagnosicado com HIV.

"Hoje eu sou casado com uma pessoa que vive com HIV e é incapaz de me transmitir o vírus por ser indetectável. Então, qual a sua dúvida sobre a seguridade de se relacionar com uma pessoa que vive com HIV?", disse o modelo. "Se ela for indetectável, ela vai ser a pessoa mais segura que você pode se relacionar. Porque ela, provavelmente, mantém uma rotina de exames melhor que a sua", argumentou.

Segundo Rodrigo afirmou que se sentia mais exposto antes de se relacionar com Leandro, visto que tinha diferentes parceiros sexuais. "Hoje eu tenho muito menos chances de infecção sendo casado com uma pessoa que vive com HIV. Quando eu era solteiro e tinha vários parceiros, eu, provavelmente, transava com pessoas que viviam com HIV, que sabiam e não sabiam" começou. "Consequentemente, eu estava muito mais exposto. Porque uma pessoa que vive com HIV e não se trata, tem chances de transmitir o vírus", disse.

O Leandro e Rodrigo estão juntos desde 2018. Quatro anos depois, os dois se casaram. Leandro testou positivo para o vírus em 2017 e desde 2020 afirmou publicamente em suas redes sociais ser portador do HIV.