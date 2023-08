Soteropolitano é finalista do Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica

O escritor soteropolitano João mendes. Crédito: divulgação

O escritor baiano João Mendes, de 25 anos, natural de Salvador, está entre os finalistas do Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica, na categoria Narrativa Curta de Fantasia, com sua obra Serra Minguante.



O texto, que é uma noveleta, narra a história de uma pequena cidade fictícia no interior na Bahia, que possui uma relação especial com a lua, por isso a região leva o nome de Serra Minguante. A trama se desenvolve quando a lua despenca do céu e cai sobre as serras da cidadezinha, revelando uma série de acontecimentos que há anos estavam escondidos nos traumas da população. Na história acompanhamos o ponto de vista de Zé Pança, um empreiteiro que recebe a ordem de devolver a lua ao céu.

A obra se inspira no realismo mágico, abordando temas como passado, memória e consciência de classe. Ambientado em um cenário nordestino místico e trágico, o livro foi publicado pela revista digital Mafagafo e está disponível gratuitamente em seu site.

Serra Minguante, de João Mendes. Crédito: divulgação

“Sempre acreditei que a ficção fantástica era uma literatura de muitas possibilidades, porque para mim, nada parece falar mais sobre o real do que o fantástico, ainda mais quando falamos da individualidade de cada autor. A primeira linha de Serra Minguante, foi escrita dentro de um ônibus a caminho do trabalho no auge da pandemia e acredito que toda aquela angústia está presente na história de algum jeito. Ver diferentes pessoas se conectando com a obra e observar o que o texto se tornou com todos aqueles sentimentos é algo curioso” conta João Mendes..

O Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica é uma premiação que reconhece e destaca os melhores autores em diversas categorias, abrangendo tanto narrativas longas quanto curtas, além de capas e projetos gráficos, quadrinhos e artigos do gênero. A premiação acontece no dia 8 de outubro na Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, às 18h.

Formado em cinema e vídeo, João Mendes é um escritor e roteirista soteropolitano que traz em suas histórias a fusão entre misticismo e cotidiano. Seus trabalhos abordam temas da cultura popular, traumas e tradições, envolvendo o leitor com sua narrativa poética.