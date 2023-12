Spotify testa inteligência artificial que permite a criação de playlists personalizadas

O Spotify está em fase de testes de uma Inteligência Artificial que permite a criação de playlists personalizadas.Com a nova ferramenta, os usuários poderão pedir ao Spotify para criar playlists diferentes para cada situação, apenas propondo alguns comandos, como, por exemplo “músicas para estudar com piano”, “conhecer mais artistas de rap feminino”, “músicas pop animadas para se arrumar dançando”, entre outros. De acordo com a plataforma de streaming, o recurso está sendo testado em algumas contas, mas ainda não tem data de lançamento confirmada.

Um usuário do TikTok viralizou com um vídeo em que mostra o recurso, chamado por ele de “ChatGPT do Spotify”, em ação. O Spotify confirmou ao portal TechCrunch a disponibilização do teste, mas não deu mais detalhes.