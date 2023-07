Stênio Garcia faz vídeo em hospital: 'Logo tudo estará resolvido'

Nesta terça-feira, 4, o ator Stênio Garcia apareceu em um vídeo no hospital pela primeira vez após a internação e agradeceu as mensagens de apoio que tem recebido. O artista foi hospitalizado no último sábado, 1º, em um hospital da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.



"Eu agradeço as orações e quero mandar um ‘beijão’ a todos vocês", disse o ator no registro. "Logo tudo estará resolvido. Vamos com muita fé e gratidão sempre", escreveu na legenda da postagem, feita no Instagram.