Stênio Garcia rebate críticas sobre inchaço da harmonização facial

Stênio Garcia se transforma após harmonização facial. Crédito: SBT

O ator Stênio Garcia, de 91 anos, ficou entre os assuntos mais comentados das redes sociais após mostrar o resultado da harmonização facial que fez. Muitos internautas ficaram chocados com a transformação do artista veterano da televisão.



Com a mudança no rosto, Stênio ignorou os comentários maldosos e pretende conseguir novos papéis na teledramaturgia, já que o último trabalho que fez foi a série Filhas de Eva (2021), do Globoplay.

"Estava com pelanca caída por excesso de exercícios físicos. Acha que eu fiz para ficar bonito? Fiz para voltar para o mercado. E as críticas? Caguei", disse o artista em conversa à Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Ainda no bate-papo, Stênio, que mostrou a harmonização durante o programa Fofocalizando, do SBT, contou que a mudança no visual fez com que aumentasse a autoestima.

"Estou me sentindo com menos 15 anos, mas não é definitivo. De dois em dois anos tem que refazer. No entanto, toda essa transformação já me deu mais qualidade de vida, de trabalho. Quem mais vai levar vantagem nisso tudo é a minha mulher", diz Stênio sobre a esposa Mari Saade, com quem é casado há 25 anos.