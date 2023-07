Esposa de Stenio Garcia detalha estado de saúde do marido: 'Inflamação'

A esposa do ator Stenio Garcia, Marilene Saade, atualizou o estado de saúde do marido neste domingo (2), nas redes sociais. O artista foi internado om um quadro de septicemia aguda, infecção generalizada no sangue causada por uma bactéria.



Segundo Saade, os médicos descartaram qualquer possibilidade da infecção está relacionada aos procedimentos estéticos que Garcia fez no rosto há um mês.