Streaming: saiba quanto custa assinar todas as plataformas disponíveis no Brasil

Com o aumento das opções de streaming e, inclusive, com marcas como a Mercado Livre apostando nas próprias plataformas, assistir aos filmes e séries está ficando cada vez mais caro. Como as produções não estão disponíveis em um único catálogo, o espectador se vê obrigado a assinar diferentes serviços para ter acesso a mais opções, principalmente dos grandes lançamentos mundiais, sucessos de audiência, como "Succession", da HBO Max; "Modern Family", do Star+; "Outlander", da Netflix (NFLX); e "Ariel", do Disney+. Destacam-se ainda o Prime Video, da Amazon, e o Globoplay, da Rede Globo.

De uma em uma, no entanto, o consumidor não se dá conta de quanto está gastando e, no final do mês, com a fatura do cartão de crédito fechada, pode tomar aquele susto. Hoje, para assinar todos os serviços de streaming disponíveis no Brasil, nos planos básicos, o valor mensal chega a cerca de R$ 275.