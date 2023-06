Suposta ex-amante alfineta Neymar: 'Estou de volta'

Crédito: Reprodução

A influenciadora que expôs a traição de Neymar Jr, Fernanda Campos, na véspera do Dia dos Namorados, se pronunciou nesta quarta-feira (21) após o jogador publicar um texto para Bruna Biancardi em seu Instagram.



Ela teve a conta derrubada pelo Instagram após expor o caso, mas conseguiu recuperar, nesta quarta, o perfil. "Estou de volta! Conseguiu me deixar mais tempo fora do Insta do que dentro do quarto", alfinetou através dos stories.

Antes disso, em uma mensagem enviada à CARAS, Fernanda deu a entender que está sendo silenciada. "As mulheres sempre foram criticadas e menosprezadas no nosso país, no momento estão me tirando de cena para poder me manter calada, assim como outras meninas 'amantes' de Neymar não tiveram voz estão tentando fazer mesma coisa comigo. Acorda para ver o ídolo de vocês Brasil", declarou ela.

Neymar se pronuncia sobre traição

Em texto publicado no Instagram, o atleta pediu desculpas a namorada e admite que errou.

"'Bru', faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na noss vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei. Errei com vocês", iniciou o jogador.

Neymar seguiu no texto alegando que erra todos os dias, "dentro e fora de campo". E que os erros da vida pessoal costumam ser resolvidos dentro de casa.

"Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade", disse.

"Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público. Não me imagino sem você. Não sei se vamos dar certo, mas hoje você é a certeza que eu quero tentar. O nosso propósito prevalecerá, o nosso amor por nosso bebê vencerá, o nosso amor um pelo outro nos fortalecerá. Sempre nós. Te amo", declarou-se o jogador.