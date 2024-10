TEATRO BRASILEIRO

Susana Vieira estreia peça em novembro em Salvador

A atriz Susana Vieira desembarca em Salvador nos dias 8, 9 e 10 de novembro para apresentar a peça “Shirley Valentine”, encerrando a 24ª Edição do Catálogo Brasileiro de Teatro. O espetáculo, que tem lotado plateias por onde passa, é uma nova montagem de um clássico mundial e traz Susana no papel de uma mulher em busca de recomeços e autodescoberta. As apresentações acontecerão no Teatro Isba Faresi, e os ingressos já estão à venda no Sympla.