ANO NOVO COM O PET

Tadeu Schmidt mostra Réveillon inédito dentro de casa: ‘contagem regressiva sentado no chão da cozinha’

Apresentador do BBB expôs momento de celebração do Ano-novo que passou em casa para proteger sua cachorra do barulho dos fogos de artifício

Elis Freire

Publicado em 2 de janeiro de 2025 às 14:32

Tadeu Schimdt mostra Réveillon em casa Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt, revelou para os seus seguidores que passou o Réveillon de maneira inédita neste ano. Dentro de casa com a família, Tadeu optou pelo bem da cachorrinha Birdie e virou o ano ao seu lado, protegendo-a do barulho dos fogos de artifício.

"Passei o Réveillon de um jeito inédito na minha vida: do ladinho da Birdie, pra ela não ficar tão estressada com os fogos” , escreveu nas redes sociais, ao compartilhar o vídeo dos últimos momentos antes da virada.

Ele ainda contou que no exato momento do Ano-Novo estava sentado na cozinha, acalmando o pet, do qual é tutor. "Contagem regressiva sentado no chão da cozinha foi a primeira vez! Mas funcionou! No colo, ela ficou tranquila. Viva 2025!!!", completou ele.

Veja vídeo: