LUXUOSO E ACOLHEDOR

Taís Araújo e Lázaro Ramos mostram apartamento no Rio de Janeiro; veja imagens

O casal de atores compartilhou nas redes sociais nesta terça (05) o resultado da reforma de seu apartamento cheio de conforto e modernidade

Pela primeira vez, Taís Araújo e Lázaro Ramos realizaram um projeto de uma casa, planejada especialmente para o casal de atores. Com 20 anos de casamento, o casal mostrou cada detalhe do apartamento localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro em tour compartilhado nas redes sociais nesta terça (05).