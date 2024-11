'FASE'

Tatá Werneck explica por que decidiu morar longe do marido Rafa Vitti

'Somos um casal normal, a gente passa por vários momentos difíceis, briga, faz as pazes', disse

Tatá Werneck e Rafa Vitti seguem casados, mas estão morando em lugares separados. Em suas redes sociais, a apresentadora e humorista contou como está sendo a experiência. O motivo da separação é o ator precisou se mudar temporariamente para gravar um filme em São Paulo, enquanto a esposa segue no Rio de Janeiro.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Tatá abriu mais uma de suas caixinhas de perguntas, por onde foi questionada sobre a distância. “Estou achando maneiro”, iniciou.

“Estamos numa fase muito boa agora. A gente já passou por crises. Vejo os casais midiáticos, acho incrível pessoas que (dizem que) não têm problemas, que é sempre muito bom. Ou então quando ligam a câmera é sempre perfeito. Somos um casal normal, a gente passa por vários momentos difíceis, briga, faz as pazes”, ela afirmou sobre seu relacionamento.

“Mas a gente se ama e se zoa muito, o que eu acho fundamental. Ele está fazendo esse filme agora, que vai ser maravilhoso. Então estamos numa fase muito maneira, e já estou com muita saudade dele”, disse a humorista, que recentemente falou sobre uma crise em seu casamento durante uma entrevista no Conversa com Bial, da Globo.