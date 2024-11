REBATEU

Filha rebate fala polêmica de Vampeta sobre pensão e sexo: 'Fez a gente parecer uma p...'

Giovanna Santos diz que ex-jogador nunca foi um bom pai

A fala polêmica de Vampeta sobre a pensão que paga para as filhas Giovanna Santos e Gabriella Santos não foi bem recebida pelas garotas. Na última segunda-feira (28), o ex-jogador baiano afirmou que não queria pagar pensão, já que as filhas, de 23 e 21 anos, "já dão pra caramba".

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Giovanna rebateu o pai. Ela, que mora nos Estados Unidos com a mãe e a irmã, ficou indignada com a situação e explicou que o dinheiro da pensão ajuda a pagar os estudos e contas da casa.

"Vi uma polêmica do meu pai falando sobre a pensão, mais uma vez, porque, pelo visto, isso é a única coisa que ele sabe falar. Ele disse que vai ter que pagar essa dívida e que não sabe por que paga pensão, sendo que eu e minha irmã temos 21 e 23 anos e 'damos pra c#$%*&'. Sim, esse foi o vocabulário que ele usou", iniciou ela.

"Não estou aqui para falar mal do meu pai. Só vim me defender das coisas que ele falou de mim e da minha irmã, que fez a gente parecer uma p#%@, e não somos. Moro com o meu namorado há um ano. Eu estudo, minha irmã estuda Medicina. A pensão é para nos ajudar, porque não pedimos para estar neste mundo. A pensão paga casa, faculdade. Acho que, na cabeça do meu pai — e eu já falei mil vezes para ele —, ele acha que a pensão é para a gente comprar bolsa, sapato... Nossa, quem dera que fosse. É para pagar casa, comida, faculdade, carro, coisas do dia a dia", completou.