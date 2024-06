Tatá Werneck será a voz da Ansiedade em 'Divertida Mente 2'

Anúncio foi feito nesta sexta-feira (7), pela Disney; filme chega às telonas no dia 20 de junho

A Disney anunciou que a atriz, humorista e apresentadora Tatá Werneck estará no elenco de "Divertida Mente 2", sequência do sucesso da Pixar de 2015, que estreia no dia 20 de junho. A atriz dará vida à nova personagem Ansiedade, dublada na versão original por Maya Hawke.