SHOWS

Henrique & Juliano e mais: Vaquejada de Serrinha anuncia novas atrações

Festa acontecerá entre os dias 4 e 8 de setembro

Da Redação

Publicado em 7 de junho de 2024 às 12:55

Atrações da Vaquejada de Serrinha Crédito: Divulgação

A Vaquejada de Serrinha acaba de anunciar novas atrações para a edição de 2024. A festa já confirmou Henrique & Juliano e agora trouxe para a programação o cantor Léo Santana. O baiano se apresentará no dia 6 de setembro, mesmo dia da dupla sertaneja. O evento acontecerá entre os dias 4 e 8 de setembro, no Parque de Vaquejada Maria do Carmo.

Também foram divulgadas as atrações do sábado, 7 de setembro. É quando Tarcísio do Acordeon, Mari Fernandez e Henry Freitas – que se apresentará pela primeira vez na Vaquejada - vão se apresentar na Vaquejada.

Os ingressos estão sendo vendidos nas lojas Pida! do Salvador Shopping, Shopping Piedade, Shopping Paralela e Salvador Norte Shopping, além da loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site.

Na cidade de Serrinha, os ingressos serão vendidos na Farmácia Melhor Preço, na Praça Luiz Nogueira, e no Bar de Robinho, localizado na Praça Morena Bela. Em Feira de Santana os ingressos estão sendo vendidos nos pontos Maria Luiza, no Shopping Boulevard e na Centralmix.

Serviço

O que: Vaquejada de Serrinha

Quando: 4 a 8 de setembro

Onde: Parque de Vaquejada Maria do Carmo – Serrinha/BA

Atrações: Henrique e Juliano | Léo Santana | Henry Freitas | Tarcisio do Acordeon | Mari Fernandez

Informações: @pida @ssaproducoes