MPT abre inquérito para apurar morte de eletricista na Vaquejada de Serrinha

O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu nesta segunda-feira (11) inquérito civil para apurar a morte de um eletricista durante montagem das estruturas para a realização da Vaquejada de Serrinha. O acidente aconteceu na última sexta-feira (8) pela manhã.



Alexsandro dos Santos de Araújo, 36 anos, teria sofreu uma descarga elétrica durante serviço de aterramento no Parque de Vaquejada Maria do Carmo, na Avenida Valdete Carneiro.