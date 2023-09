Taylor Swift vence prêmio de Melhor Videoclipe e quebra próprio recorde

Taylor Swift quebrou o próprio recorde e se tornou única artista a levar a categoria de Clipe do Ano quatro vezes no MTV Video Music Awards (MTV VMA). Na terça-feira (12), os vencedores MTV VMA 2023 foram revelados em evento que aconteceu no Prudential Center, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A cantora venceu o prêmio de Melhor Videoclipe com a Anti-Hero. Veja o clipe abaixo:

Concorriam com Taylor Swift a cantora Doja Cat, com Attention, Miley Cyrus, com Flowers, Nicki Minaj, com Super Freaky Girl, Olivia Rodrigo, com Vampire, Sam Smith & Kim Petras, com Unholy, e SZA, com Kill Bill.