CULTURA

TCA recebe propostas de ocupação da Sala do Coro para primeiro semestre de 2025; saiba como participar

O processo visa definir a programação do espaço cultural para o período de 14 de janeiro a 30 de junho de 2025

Alô Alô Bahia

Publicado em 9 de setembro de 2024 às 11:01

TCA recebe propostas de ocupação da Sala do Coro Crédito: Mateus Pereira/GOVBA

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA), através do Teatro Castro Alves (TCA) e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) está com inscrições abertas, até 30 de setembro, para a “Convocatória para Ocupação de Pauta da Sala do Coro do TCA – 1º Semestre de 2025”. O processo visa definir a programação do espaço cultural para o período de 14 de janeiro a 30 de junho de 2025, estabelecendo normas, critérios e prazos. Para acessar os documentos e o formulário de inscrição, o interessado pode acessar os sites www.tca.ba.gov.br e www.fundacaocultural.ba.gov.br.

A Sala do Coro, parte do Complexo do TCA, é um espaço destinado, preferencialmente, às produções baianas, experimentais ou de pequeno porte. Possui uma arquibancada retrátil, modernos equipamentos de sonorização, acústica, cenotecnia, sistema de ar-condicionado, sanitários e camarins.

Podem participar propostas artístico-culturais inéditas e não inéditas de artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música, performance, teatro ou multilinguagens, além de mostras e festivais, em formatos de apresentação única ou temporadas, assinadas por pessoas jurídicas de natureza artístico-cultural, da Bahia ou de outros estados.

O valor da taxa de uma sessão na Sala do Coro é de R$ 1.500,00, ou de 10% do total da renda bruta da venda dos ingressos, prevalecendo o que for maior. Para produções baianas, como forma de incentivo efetivo à cena local, o valor é reduzido para R$ 500 ou a mesma proporção de porcentagem. Ainda para estimular temporadas teatrais da Bahia, com oito pautas ou mais, o valor fica a R$ 300,00 por data.