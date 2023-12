Terra e Paixão: Ramiro se entrega e beija Kelvin na boca; assista

finalmente saiu o beijo em #TerraEPaixao com musica sertaneja pra deixar tudo ainda mais afrontoso ? pic.twitter.com/FOZzOJ8Bcw

Tudo começa quando Kelvin fica no seu quarto com Ramiro e no meio da conversa ele fala que ambos poderiam se casar. O capanga, arredio, se esquiva e diz não ser certo a união entre dois homens.