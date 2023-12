Thais Fersoza revela motivo de término com Bruno Gagliasso

A atriz Thais Fersoza participou na terça-feira (19) do podcast "Quem Pod, Pod", com as apresentadoras Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, e deu mais detalhes sobre o namoro com Bruno Gagliasso. O casal se conheceu nas gravações da novela Malhação e namorou no final da década de 90. Na época ela tinha 15 anos e o ator, 17.



Uma das revelações foi o motivo do término. O namoro chegou ao fim quando Bruno foi fazer "Chiquititas", do SBT: "A gente namorou um ano, eu fiz 'Esplendor' e aí ele viajou para [Argentina fazer] 'Chiquititas', e aí a gente acabou o namoro. Acho que quando voltou da Argentina, foi afastando. A gente se falava muito, ele deixava horas de música na secretária eletrônica. Foi se desfazendo."