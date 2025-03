LANÇAMENTO

The Electric State tem baile de carnaval em SP com Millie Bobby Brown, Irmãos Russo e Pabllo Vittar

Evento da Netflix reuniu fãs e personalidades em festa cheia de brilho, robôs e nostalgia

Luiza Gonçalves

Publicado em 15 de março de 2025 às 08:00

Estreia de The Eletric State Crédito: Reprodução/Instagram

Ainda dá tempo para um último suspiro de Carnaval? Pelo visto, sim, e com direito a festa temática regada a brilho, cores, música brasileira e estrelas internacionais. Ontem (14), o universo de robôs e a nostalgia dos anos 90 tomaram conta do Aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, com o Trio Eletric State, baile de Carnaval que celebrou a estreia global do filme The Electric State, novo longa de aventura da Netflix protagonizado por Millie Bobby Brown e dirigido pelos irmãos Joe Russo e Anthony Russo. >

Ambientado em uma versão alternativa dos anos 90, após uma revolta de robôs, o longa acompanha a história de uma jovem órfã, Michelle, que se aventura pelo oeste americano em busca de seu irmão mais novo. Em sua companhia, Cosmo, um robô inspirado em um desenho animado, e um contrabandista com seu fiel escudeiro. >

Confetes e painéis de brilho decoravam todos os espaços do ambiente, que transportava os presentes para uma imersão dourada e roxa, onde o carnaval brasileiro, presente no set do DJ de Timbalada a Anitta, na apresentação de marchinhas do Bloco Cornucopia Desvairada, abadás customizados e glitter — muito glitter — encontrava a década de 1990 em suas máquinas de jogos, painéis de cinema que anunciavam as comidas da noite e letreiros grunges. >

Parte crucial da trama, os robôs também estavam presentes na decoração, incluindo dançarino que circulando pela pista de dança, mostrava que as máquinas também não resistem quando toca Macetando de Ivete Sangalo ou Lucro da Baianasystem. >

Dedicado aos fãs, o evento recebeu centenas de jovens ansiosos para ver de perto três dos responsáveis por momentos marcantes do audiovisual e da cultura pop mundial. "Eu sou fã da Millie desde 2016, quando ela apareceu em Stranger Things. Já fui administradora de fã-clube dela no Instagram, acompanho todos os filmes e amei a ideia dessa nova história, tem tudo a ver com ela. Quando eu vi que o evento teria alguns ingressos disponíveis para o público, eu fiquei doida e agora estou aqui', conta a estudante de 22 anos Bruna Silva. >

Já Pedro Costa, 25, assume que, apesar de gostar da Millie, seu interesse era nos irmãos Russo, diretores de The Electric State. "Eles são lendas dos filmes de herói, com a performance e a bilheteira dos filmes Vingadores que eles dirigiram. Não podia perder a chance de vê-los, mesmo de longe", revela.

Millie Bobby Brown e Pabllo Vittar Crédito: Reprodução/Instagram

Também estiveram presentes atores e influenciadores como Álvaro, Tainara OG, Fernanda Bande e a dubladora Isabelle Cunha, que há 10 anos é a responsável por ser nossa Millie brasileira, dando a voz em português para todos os trabalhos da atriz.>

"Comecei com Stranger Things e depois fiz os outros trabalhos como a dubladora dela. Quando eu comecei, eu tinha 11 anos, hoje em dia eu tenho 21, a gente tem a mesma idade. Então, a minha voz era de criança e foi amadurecendo, fui crescendo, ela foi crescendo e aí foi natural. E hoje eu fico muito feliz em ver o alcance dos papéis que ela faz, o significado deles para tantas meninas e saber que eu faço parte dessa história, contribuindo para que ela atinja mais pessoas por aqui, é muito gratificante", compartilha.>

Ovacionados pelo público presente, com palmas, gritos e o movimento dos leques amarelos distribuídos no evento, os Irmãos Russo e Millie subiram ao Trio Eletric State e saudaram os fãs brasileiros, agradecendo seu apoio e reconhecendo-o como uma das maiores audiências de suas carreiras. Juntos, lançaram abadás do evento autografados para a plateia. Em um breve português, a atriz se declarou: "Eu te amo, Brasil" e destacou o estilo, a força e a vulnerabilidade de sua personagem, esperando que, assim como ela, o público também se identifique com Michelle. >