RECLAMAÇÕES

Thiago Fragoso diz não conseguir personagens na TV por ser homem 'branco e hétero'

Thiago Fragoso declarou que está insatisfeito com o mercado audiovisual por "não haver espaço para atores como ele". "A gente precisa estar na batalha todos os dias", disse, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo nesta quinta-feira, 5. "Em cada novela ou série, eu tenho a chance de fazer um personagem. [...] Entrou um 'não pode mais ter homem hétero, branco'. Estamos vendo esse questionamento pela mudança do status quo", explica ele.

Ele admite também que tenta "alimentar" suas redes sociais para complementar a renda, e que enxerga o espaço como um local no qual pode mostrar a própria personalidade. "Ali tudo bem eu ser como sou: branco, hétero, casado, com dois filhos. As pessoas que me seguem sabem que sou assim".