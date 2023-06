Thiago Salvático quer provar união estável com Gugu: 'Vivi vários altos e baixos'

A polêmica envolvendo a herança milionária de Gugu Liberato continua dando o que falar. O valor de um bilhão de reais mexeu não só com os familiares, mas também com o suposto namorado do apresentador, Thiago Salvático.



Após três anos e meio da morte do jornalista, que aconteceu dentro da mansão em um acidente doméstico, nos Estados Unidos, o patrimônio de Gugu ainda não foi divido por completo, mas o namorado do apresentador entrou na briga para conseguir uma parte da herança.