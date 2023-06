'Viúva' de Gugu ficará com pensão de R$ 47 mil e mansão em Alphaville

Rose Miriam Di Matteo, mãe dos três filhos de Gugu Liberato, ficará com uma casa e uma boa mesada. A decisão foi da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que validou na terça-feira (20) o testamento deixado pelo apresentador.



Em 2011, o apresentador decidiu que 75% do seu patrimônio, avaliado em R$ 1 bilhão, seriam dos filhos e 25% seriam dos cinco sobrinhos, deixando Rose Miriam de fora da partilha. A mãe de Gugu, Maria do Céu Moraes, seguirá com uma pensão vitalícia no valor de R$ 163 mil por mês.