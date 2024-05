MÚSICA

Toni Garrido faz baile gratuito em shopping

Voz de muitos sucessos da música pop brasileira à frente do grupo Cidade Negra, o cantor Toni Garrido traz a Salvador seu projeto solo Baile Free, um mix de música black com eletrônico. O novo show será apresentado gratuitamente neste sábado (11), às 18h, no Salvador Norte, como ação pelo Dia das Mães.

No repertório, está a composição nova Vai, que marca sua nova fase musical. “Eu tinha muita curiosidade com música eletrônica e sempre achei que ela combinava muito com a black music em geral. Então quis fazer essa experiência nesse período solo, saindo um pouco do reggae, minha marca registrada. Estou bem feliz com o resultado desse projeto”, comemora.